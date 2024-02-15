Врач Гинзбург рассказал, кому нельзя пить квас

«Многие производители делают так, чтобы сахара в квасе было много. Это привлекает потребителя. Квас с избытком сахара нежелателен при диабете. В традиционном же напитке, который готовят дома, сахара обычно немного», — отметил Гинзбург.

При этом людям с заболеваниями желудка не рекомендуется пить любой квас, даже домашний, продолжил врач. По его словам, данный напиток раздражает его и может вызвать обострение, усиление болей.

Нутрициолог Ирина Писарева до этого рассказала «Газете.Ru», что потребителям стоит с осторожностью относиться к квасу, так как в нем содержится алкоголь. Человек может опьянеть, если выпьет от двух до трех литров этого напитка в течение часа. Писарева добавила, что количество алкоголя в квасе может увеличиться, если его неправильно транспортировать и хранить.