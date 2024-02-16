Врач объяснил, у кого могут быть противопоказания лечения зубов под наркозом

Врач стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев объяснил, у кого могут быть противопоказания лечения зубов под наркозом, при которых проводить подобные процедуры категорически запрещено.

По словам врача, это прежде всего дети. Стоматолог сослался на ситуацию, когда при лечении зубов после введения наркоза в Твери умерла девочка.

Как объяснил Ахмурзаев, прежде всего стоматолог должен собрать полный анамнез пациента. Только после этого можно принимать решение. Врач отметил, что в ходе сбора анамнеза могут быть обнаружены индивидуальная непереносимость препаратов, какие-либо аллергические реакции, болезни сердечно-сосудистой системы и т.п.

«Есть определённые противопоказания, такие как заболевания сердечно-сосудистой системы, индивидуальная непереносимость препаратов, аллергические реакции, анемия, астма, заболевания других органов в целом. На самом деле противопоказаний достаточно много, поэтому, перед тем как проводить процедуру, врач должен собрать полный анамнез пациента, оценить результаты анализов крови», — подчеркнул эксперт.