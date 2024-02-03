Врач рассказал, симптомом каких заболеваний является отрыжка

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, с чем связана частая отрыжка – выделение воздуха из желудка в рот.

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Также однократное переедание или употребление нехарактерной пищи может спровоцировать однократные случаи отрыжки.

«Очень острая еда может вызывать либо резкое сокращение, либо резкое расслабление мышц пищевода, и он может таким образом среагировать», - рассказал гастроэнтеролог в беседе с радио Sputnik.

Однако, если приступы отрыжки случаются часто, то нужно обратиться к врачу и пройти необходимые исследования.

Отрыжки может быть симптомом проявления болезни органов пищеварения.

«При серьезных заболеваниях отрыжка может возникать сериями по три-пять раз в минуту и не останавливаться в течение получаса или часа», - рассказал врач.