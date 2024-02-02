Стало известно, как связаны псориаз и стрессы

Стресс может привести к частым обострениям псориаза, заявила «Известиям» врач — аллерголог-иммунолог «ИНВИТРО-Воронеж» Людмила Маховая. По ее словам, обычно болезнь возникает в возрасте 16–22 лет или 57–60 лет, но медики отмечают, что заболевание «молодеет» и число малолетних детей с этой патологией растет.

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«Наследственный псориаз встречается почти в 20% случаев. При этом по наследству передается не само заболевание, а генетическая предрасположенность к его развитию», — заявила она.

По словам Маховой, для профилактики псориаза рекомендуется по возможности вести здоровый образ жизни и снижать уровень воздействия стрессовых факторов. При этом в питании желательно ограничить употребление острых блюд, специй, алкогольных напитков и животных жиров.

Псориаз — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание. Обычно проявляется образованием красных сухих, приподнятых над поверхностью кожи папул, которые сливаются между собой, образуя бляшки.