Дерматолог: этот признак на шее может быть верным признаком диабета

Многие люди не замечают характерных симптомов диабета, пока не сдадут анализ на уровень сахара в крови. Дерматолог Муниб Шах рассказал о признаке заболевания, который проявляется на коже.

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По его словам, диабет можно распознать, взглянув на свою шею. Если кожа на ней более тёмная, чем в остальных зонах, то нужно обратиться к врачу.

Одной из причин такого изменения цвета кожи может быть чёрный акантоз. Это потемнение кожи, которое обычно возникает в участках кожных складок. Гиперпигментация имеет плохо очерченные границы и может включать утолщение кожи. Хотя это изменение может появиться на любом участке тела, чаще всего оно возникает в задней части шеи, подмышках и в паху.