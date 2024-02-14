Диетолог назвала опасность «Оземпика» для похудения
Препарат для лечения диабета «Оземпик» стал объектом повышенного интереса среди звезд, желающих похудеть без спорта и диет.
Однако диетолог Михаил Гаврилов предупреждает о вреде такого радикального метода борьбы с лишним весом. Согласно эксперту, хотя препарат действительно способствует похудению, возвращение потерянных килограммов происходит быстро из-за синдрома отмены.
«Оземпик» разработан для лечения сахарного диабета второго типа, но не для быстрого похудения в косметических целях.
По словам специалиста, для поддержания результата необходимо постоянное применение препарата, который имеет серьезные побочные эффекты, такие как снижение уровня глюкозы, обмороки, тошнота, боли в животе и другие.