Врач назвала таблетки, которые не лечат, а калечат

Препараты для защиты и очищения печени бесполезны. Об этом рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

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«Не стоит увлекаться препаратами и добавками для защиты и очищения печени, которые в ассортименте присутствуют на рынке. Многие из них не имеют доказанной эффективности», – отметила Малиновская.

Врач добавила, что такие таблетки могут либо вообще оказаться неэффективными, либо вовсе отрицательно повлиять на организм.

Тем, кто хочет восстановить здоровье печени, стоит в первую очередь пересмотреть свое питание, передает «Мослента». Необходимо перейти на более здоровую еду и исключить из рациона фастфуд, переработанное мясо (колбасы, сосиски) и продукты с насыщенными жирами (сало, кондитерские изделия и многое другое). Также нужно полностью отказаться от алкоголя либо значительно сократить его употребление. Пойдет на пользу физическая активность и избавление от лишнего веса.

«ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, какой анализ нужно сдавать каждые пять лет. Это необходимо для предотвращения серьезных проблем со здоровьем.