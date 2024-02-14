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Эффект Пруста: запахи помогают людям с депрессией

Ощущение знакомого запаха может помочь людям, находящимся в депрессии, облегчить состояние, обнаружила команда исследователей из Университета Питтсбурга (США), сообщает Мedicalxpress. Научная статья вышла в JAMA Network Open.

Эффект Пруста: запахи помогают людям с депрессией
© Maukatv.ru

Исследование показало, что запахи более эффективно, чем слова, возвращают воспоминания о конкретном событии. Они могут даже использоваться в клинических условиях, чтобы помочь депрессивным людям выйти из негативных мыслительных циклов и изменить шаблоны мышления, способствуя более быстрому и плавному выздоровлению.

Людям с депрессией трудно вспомнить конкретные автобиографические детали. При этом давно известно запахи вызывают воспоминания, которые кажутся яркими и «реальными». Вероятно, это потому, что они напрямую задействуют миндалевидное тело через нервные связи, идущие от обонятельной луковицы.

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Автор исследования Кимберли Янг выдала участникам несколько непрозрачных стеклянных флаконов, содержащих сильные и знакомые ароматы — от апельсинов и молотого кофе до крема для обуви и даже Vicks VapoRub (американская ментоловая мазь, используемая при простуде).

Сначала испытуемые нюхали флакон, а затем рассказывали конкретное воспоминание, связанное с этим запахом, хорошее или плохое. Янг была удивлена, обнаружив, что у людей с депрессией запахи вызывали воспоминания гораздо лучше, чем беседы. Воспоминания были яркими, захватывающими и реальными. По словам Янг, хотя она и не просила участников специально говорить о позитивных воспоминаниях, испытуемые с большей вероятностью вспоминали хорошие события.

Следующий шаг исследовательницы повторить эксперименты в томографе, чтобы доказать, что воспоминания при ощущении запахов связаны с более сильной активацией миндалевидного тела мозга.

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