Врач объяснил, как по запаху выявить болезнь

«Запах ацетона — один из признаков сахарного диабета. При этом заболевании из-за недостаточного количества инсулина или резистентности к нему организм не усваивает глюкозу и, чтобы обеспечить себя энергией, начинает перерабатывать жиры и белки. В результате распада этих веществ образуются кетоновые тела — они и отвечают за резкий запах. Уксусный запах может говорить об эндокринных нарушениях, туберкулезе и дефиците витамина D. Беспокоиться следует, если уксусом пахнет от чистого тела, после того как человек сходил в душ», — отметила специалист.