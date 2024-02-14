Восемь удивительных признаков того, что вы едите слишком много сахара

Сахар вреден для здоровья. Порой он скрывается даже, казалось бы, в безобидных продуктах. Эксперты перечислили признаки, которые помогут распознать, что вы едите слишком много сладкого.

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Слабый иммунитет. Продукты с высоким содержанием сахара могут ослабить иммунную систему. В результате человек чаще болеет.

Постоянная усталость. Сладкое вызывает резкий подъём уровня сахара в крови, а затем такое же быстрое его падение. Это и приводит к усталости.

Проблемы с пищеварением. Сахар вредит кишечной флоре, как следствие может возникнуть метеоризм, запоры или диарея.

Проблемы с зубами. Сахар разрушает зубную эмаль и способствует развитию кариеса.

Проблемы с кожей. Сахар нарушает выработку коллагена, что проявляется пятнами и прыщами на коже.

Частые инфекции мочевого пузыря и грибковые инфекции. Бактерии чувствуют себя как дома в богатой сахаром среде — они так лучше размножаются.

Постоянная жажда. Сахар выводит жидкость из организма. Чем больше его в крови, тем больше наш организм пытается от него избавиться, чтобы восстановить баланс. В результате человеку приходится чаще ходить в туалет и больше пить.