Существует ли аллергия на холод?

В соцсетях и мессенджерах утверждают, что такой болезни, как аллергия на холод, не бывает. А вызвать аллергические реакции могут только конкретные вещества.

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А что на самом деле?

Аллергия — сложное и все еще требующее изучения заболевание. В настоящий момент известно более тысячи аллергенов. Например, спровоцировать реакцию могут продукты питания, пыльца растений, пыль, домашние питомцы и даже солнечный свет и холод.

Холодовая аллергия — довольно редкое заболевание, которое встречается, по некоторым оценкам, у 0,05% населения Земли. При этом оно достаточно изучено и включено в Международную статистическую классификацию болезней (МКБ). Из-за своих симптомов этот тип аллергии отнесен к крапивницам, для которых характерно появление высыпаний на коже, зуд и отеки.

В Сети также можно встретить информацию и о других симптомах аллергии на холод — бронхоспазм, синусит, холодовой аллергический ринит и т.п. Но в этих случаях речь не обязательно идет об аллергии — проблема может быть в состоянии слизистой бронхов или кожи, из-за которого те не могут компенсировать плохие погодные условия, отмечает аллерголог-иммунолог клиники "Рассвет" Людмила Хлудова. А что касается "холодового аллергического ринита", то такого заболевания нет в официальных ни международных, ни российских документах.

Холодовая аллергия возникает из-за физического контакта с раздражителем. К появлению симптомов может привести и прикосновение к холодному предмету, и употребление холодной еды и напитков, а также пребывание на холодном воздухе. В этом случае в крови под действием низких температур начинают вырабатываться особые белки криоглобулины. При переохлаждении они образуют густой осадок, с которым иммунная система и начинает бороться.

Диагностировать аллергию на холод можно при помощи специального теста. К коже пациента на несколько минут прикладывают лед: если на этом месте появились покраснение, сыпь и отек, то с большой вероятностью это холодовая крапивница. Специфического лечения для этого вида аллергии не существует. Общие рекомендации сводятся к тому, чтобы ограничить пребывание на холодном воздухе и контакт с охлажденными предметами — например, не пить ледяные напитки, не есть охлажденную пищу и т.п. А чтобы снять отеки или зуд, врач может также рекомендовать прием антигистаминных препаратов.

Несмотря на то что точные причины возникновения холодовой крапивницы неизвестны, в некоторых случаях она также может быть симптомом инфекции или другого заболевания.

«Волдыри, пузыри на коже, раздражение при контакте с холодом — это повод для обследования организма, выявления причины иммунного сбоя, — отмечает врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. — Обычное симптоматическое лечение лишь убирает явные и дискомфортные проявления аллергии, однако их истинную причину нужно искать глубже»

Поэтому если у пациента появилась холодовая крапивница, то лучше не пренебрегать своим здоровьем, а пройти полноценное обследование, заключает эксперт.

Что в сухом остатке?

Холодовая аллергия, или крапивница, — заболевание, которое поддается симптоматическому лечению. Иногда она проходит сама за несколько лет, но может сохраняться и на всю жизнь.

Кроме того, реакция на контакт с холодом может свидетельствовать об инфекции или серьезной болезни, поэтому не лишним будет пройти медицинское обследование.