Эндокринолог рассказала, как распознать диабет на ранней стадии

О том, по каким признакам можно заподозрить развитие у человека сахарного диабета и как его контролировать рассказала заведующий эндокринологическим отделением больницы им. Фишера, кандидат медицинских наук Екатерина Григорова.

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По словам специалиста, к числу симптомов недуга на ранней стадии относятся частые позывы к мочеиспусканию, постоянное чувство жажды, сухость во рту, упадок сил, резкий набор или напротив быстрая потеря веса, головокружения, склонность к частым и рецидивирующим инфекционным заболеваниям.

Повышение уровня сахара в крови является фактором для размножения грибков и иных микроорганизмов, поэтому если вы заметили появление грибка на ногах и различных гнойников на коже – это повод обратиться к медикам. Также стоит насторожиться при внезапном возникновении сладковатого запаха изо рта.

Сахарный диабет бывает 2 основных видов – 1 и 2 типа. При диабете 1 типа пациенту назначается единственно возможное лечение – это инсулинотерапия. При диабете 2 типа больному прописывают различные сахароснижающие препараты. Алгоритм лечения определяет врач с учетом всевозможных факторов. Большое значение имеет и грамотно подобранный рацион питания, а также рациональные физнагрузки.

Екатерина Григорова добавила, что больным крайне важно самостоятельно контролировать сахарный диабет с целью поддерживать показатели глюкозы в крови на уровне, близкому к норме. Рекомендуется после предварительной консультации с врачом заносить данные о сахаре в крови в специальный дневник самоконтроля. Это поможет медикам отслеживать динамику развития болезни, и по необходимости корректировать назначенное лечение.