Стало известно, как избежать скачков сахара в крови

Французский биохимик и автор книг по здоровому питанию Джесси Иншоспе рассказала, что для стабилизации уровня глюкозы в крови нужно употреблять продукты питания в определенном порядке. Сначала стоит съесть овощи, затем белки или жиры, а в конце - углеводы. Об этом сообщает Health News.

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Обычно уровень глюкозы в крови слегка повышается после каждого приема пищи - это естественный механизм инсулярного аппарата поджелудочной железы. Однако в некоторых случаях скачки сахара бывают интенсивными. Это свидетельствует о нарушении обмена веществ и сахарном диабете. Чтобы сгладить циклические повышения и понижения уровня глюкозы, Иншоспе рекомендует употреблять составляющие одного приема пищи в определенном порядке. Биохимик советует сначала съедать овощи, затем - белки или жиры (мясо, морепродукты, птицу), а в конце - углеводы (крупы, макаронные изделия).