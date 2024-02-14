Россиянам запретили отправлять лекарства в Израиль. Но не все

В Израиле наблюдается дефицит лекарств из-за проблем с транспортировкой через Красное море и Суэцкий канал. В итоге местные жители сидят без таблеток, а чтобы чего не вышло — просят друзей и родственников из России выслать им коробочку или две с препаратами. План был хорош, но не удался.

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Как выяснилось, израильтянам требуются вообще все препараты — и простые, и сложные, и обычные, и рецептурные. Некоторые из них содержат алкалоиды, поэтому к перевозке в другие страны запрещены, особенно в таких объёмах.

Только в Петербурге за последние сутки таможне пришлось задержать две фармпосылки. В первом случае пытались отправить четыре коробки «Корвалола» в таблетках, а во втором — два «Валерианы экстракта», две «Но-шпы», два «Валокордина», два «Алезана» и 20 «Валосердинов».