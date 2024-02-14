Главные ошибки при приеме антибиотиков

Известный врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что нельзя нарушать время и кратность приема антибиотиков. Выпуск передачи, в котором доктор перечислил главные ошибки при приеме препаратов этой группы, доступен на платформе «Смотрим».

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Специалист назвал ошибками пациентов самостоятельное прекращение курса лечения антибиотиками, а также прием нескольких препаратов с одним действующим веществом.

«Сплошь и рядом я вижу, когда человек принимает два антибиотика, а это — одно и то же. Один называется "папа", другой — "мама", а на самом деде мелкими буквами указано одно действующее вещество», — пояснил медик.

Еще одной ошибкой врач назвал неправильное запивание антибиотиков. По его словам, запивать лекарства нужно обычной негазированной водой. Доктор объяснил, что, к примеру, антибиотик тетрациклин нельзя запивать молоком, кларитромицин и азитромицин — соком.

К ошибкам при приеме антибиотиков Мясников также причислил нарушение времени и кратности их приема.

«Если вы ввязались в историю с приемом антибиотиков, если уж начали, а не ушли в отрицание, имеет смысл придерживаться курса приема, дозировки и времени приема», — призвал он.