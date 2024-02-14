Врач рассказал о лечении генетических заболеваний

Генетическая патология наследуется от родителя или появляется в половой клетке случайным образом. Для спинальной мышечной атрофии и миодистрофии Дюшенна специалисты разработали генную терапию, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на главного врача ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени академика Н. П. Бочкова", главного внештатного специалиста по медицинской генетике Минздрава РФ в ДФО Сергея Воронина.

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По его словам, при генной терапии в организм пациента вносят нормальный ген при помощи безопасного вируса. Он встраивается в клетки и вырабатывает необходимый белок, уточнил эксперт.

«Также можно ожидать прорыва в лечении генетически детерминированной эпилепсии. Мы знаем около 500 генов, мутации в которых приводят к судорожному синдрому», – рассказал специалист.

Ученым удалось открыть новые патогенетические механизмы данного заболевания, которые могут быть основой для разработки его лечения.

Как отметил Воронин, для некоторых наследственных заболеваний не нужно дорогостоящее лечение. В пример он привел фенилкетонурию, одну из самых распространенных болезней обмена веществ. Она способна привести к глубокой умственной отсталости, однако если в детском возрасте вовремя начать питаться по специальной диете, то можно вырасти совершенно здоровым человеком, объяснил врач.