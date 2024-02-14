Ученые: «гормон любви» помогает бороться с деменцией

Японские ученые из Токийского университета выяснили, что окситоцин важен для работы памяти и сохранения когнитивных функций мозга. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

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Окситоцин, часто называемый «гормоном любви», известен своей ролью в укреплении связей между матерями и их новорожденными, а также в романтических отношениях. Но помимо своего эмоционального воздействия, окситоцин — это пептидный гормон, играющий сложную роль в мозге, влияющий на различные когнитивные функции, включая обучение и память. Окситоцин, вырабатываемый в гипоталамусе и действующий в различных областях мозга, связывается со специфическими рецепторами, запуская каскад клеточных сигналов, которые влияют на высвобождение нейромедиаторов и активность нейронов.

Чтобы изучить влияние окситоцина на память, исследователи применили сложный хемогенетический подход для избирательной активации продуцирующих окситоцин нейронов в паравентрикулярном ядре (PVN) гипоталамуса у мышей. Этот метод позволил точно контролировать активность этих нейронов и дать четкое представление о том, как эндогенный окситоцин влияет на когнитивные функции.

В эксперименте участвовал 51 самец мыши. Грызуны прошли серию поведенческих тестов, в том числе задачу распознавания новых объектов (NORT) и тест Y-образного лабиринта, чтобы оценить возможности их памяти. Сравнивая поведение мышей с активированными окситоциновыми нейронами и мышей с нормальной активностью нейронов, исследователи смогли выявить специфический вклад окситоцина в процессы памяти.

Активация окситоциновых нейронов не повлияла на кратковременную пространственную память, как показал тест Y-лабиринт. Однако она значительно улучшило долговременную память на узнавание объектов в NORT. Это улучшение было связано с увеличением активности как супрамаммилярного ядра (SuM), так и зубчатой извилины (DG) гиппокампа — областей мозга, которые, как известно, участвуют в формировании и воспроизведении памяти.

Дальнейшие эксперименты показали, что непосредственная активация аксонов, высвобождающих окситоцин, в SuM привела к заметному улучшению способности мышей распознавать новые объекты. Это предполагает особый путь, посредством которого окситоцин модулирует память: влияя на активность нейронов в SuM, что, в свою очередь, влияет на обработку памяти в гиппокампе.