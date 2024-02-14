Терапевт предупредила об опасности РСВ-инфекции

РСВ-инфекция может спровоцировать развитие бронхита и даже пневмонии. Об этом рассказала терапевт, кардиолог Анна Ратникова.

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Специалист объяснила, что респираторная-синцитиальная инфекция — это заболевание верхних и нижних дыхательных путей, которое вызывается РСВ-вирусом.

«Этот вирус может приводить к тяжелым заболеваниям нижних дыхательных путей, именно бронхиалитов, у детей и младенцев до шести месяцев», — подчеркнула терапевт в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».

Вирус, по словам кардиолога, может привести к летальному исходу, поэтому важно вовремя начать лечение.

Врач добавила, что РСВ-вирус отличается сезонным характером. Его активность приходится на октябрь-ноябрь, а также апрель-май. Пик заболеваемости отмечается в январе и феврале. Заражение происходит воздушно-капельным и контактным путями. Особенно опасен вирус для новорожденных, пожилых, людей с хроническими и врожденными заболеваниями.