Хирург заявил о вреде ингаляций с паром от картофеля

«Под воздействием пара возможна гиперсекреция слизи в бронхах, их рефлекторный спазм, что ведёт к ухудшению дыхания. При дыхании над картошкой возможны носовое кровотечение, подъём артериального давления и расширение гнойных очагов в верхних дыхательных путях», — сказал врач в беседе с Life.ru.