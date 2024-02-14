Медэксперт: новый грипп появляется каждый год, бояться гонконгского не стоит

Медицинский эксперт, депутат заксобрания Новосибирской области Яков Новоселов рассказал, почему не стоит опасаться недавно появившегося гонконгского гриппа.

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В беседе с «Сиб.фм» Новоселов отметил, что каждый год появляется новый – ранее неизвестный – грипп. Некоторые виды гриппа переносятся легко, но и заразиться ими легче, некоторые наоборот. Птичий и свиной грипп, например, могут сочетаться, так как они часто мутируют, могут быстро заражать, а могут и не появиться.

«Прогнозировать опасность гонконгского гриппа сложно. Я пока не знаю об его особенностях», - добавил Новоселов.

За неделю гонконгским гриппом заразились уже 17 жителей Новосибирской области. Гонконгским называют грипп А, в конце 1960-х годов он вызвал пандемию в Гонконге. Ожидается, что в сезоне 2023/2024 он будет широко распространен.