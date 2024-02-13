Лига защитников пациентов: ОМС может покрывать расходы больниц на белье и бытовой инвентарь

Нередки случаи, когда больница отказывается госпитализировать пациента, если с собой у него не имеется белья и средств гигиены для личного пользования (халаты, пеленки, памперсы, зубные пасты и щетки, туалетная бумага и другое).

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Причина кроется, как сказал президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, в том, что система ОМС не покрывает расходы на данную атрибутику. Средства может выделить регион, но не в каждом найдется лишний бюджет на такую закупку.

«Субъекты федерации крутятся, как могут, оплачивают все, вплоть до туалетной бумаги. Но на самом деле мы с вами прекрасно знаем, что пациенты, попадая в наши больницы, всем этим не очень хорошо обеспечены, а иногда не обеспечены совсем», — заявил он в ходе беседы с Общественной Службой Новостей.

При этом бывают случаи, когда пациента привозят в больницу в экстренном режиме – заранее с собой он взять ничего не мог. Такое положение дел вызывает трудности, подчеркнул Саверский. Впрочем, если речь идет об экстренной, неотложной ситуации, то на подобные моменты в больницах обычно закрывают глаза, поскольку за неоказание человеку медицинской помощи грозит уголовное дело.

Глава Лиги защитников пациентов добавил, что озвученное ранее предложение о погружении белья и предметов личной гигиены в программу госгарантий осталось неудовлетворенным – в Минздраве пояснили, что денег на это нет. Этот ответ, тем не менее, не устроил Саверского. По его словам, в 2024 году консолидированные расходы бюджета составляют 6,6 трлн рублей (система ОМС и бюджет федеральных субъектов РФ).