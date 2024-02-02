Сомнолог рассказала о нюансах приема мелатонина

«Если мы говорим про мелатонин, то речь идёт о двух формах. Первая — это короткий, его безопасный приём для лекарственной формы доказан в течение четырёх лет без биологического обратного подавления собственного мелатонина, поскольку он 15 минут всасывается и 15 минут выводится. Вторая форма — длительно высвобождающаяся в течение нескольких часов. Тут есть вопросы. Если мы в течение всей ночи даём мелатонин, который постоянно высвобождается, то чисто теоретически биологическое обратное подавление мелатонина можно рассматривать как возможное либо вероятное. Исследований по этому поводу нет, которые бы могли подтвердить, либо опровергнуть. Ранее была рецептурная форма мелатонина длительно высвобождающегося, она позиционировалась для людей старше 55 лет, у которых базовый уровень мелатонина снижен, или которым нужна замещающая терапия мелатонина в лекарственной форме. Исходя из этого, мы можем говорить, что короткодействующий препарат для большинства людей безопасен, если мы говорим про здоровых, не имеющих противопоказаний. Рецептурная форма, либо длительно высвобождающийся не рецептурный мелатонин требует консультации врача и более осторожного приёма».