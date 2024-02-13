Роспотребнадзор рассказал о прототипе уникальной вакцины от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ведомство разработало прототип вакцины от гриппа "Вектор Вак Квадри", запланированы ее доклинические исследования. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы работаем над живой культуральной вакциной против сезонного гриппа "Вектор Вак Квадри", прототип препарата у нас уже готов», - рассказала Попова.

По ее словам, подход, используемый в этой вакцине, применен впервые в мире и в России в этом году приступят к доклиническим испытаниям вакцины.

«Что дает вакцина? Мы уходим от куриных эмбрионов, мы включаем интраназальное введение», - отметила она.

Она подчеркнула, что производство будет более выгодным экономически, нежели принято на сегодняшний день.