Названы основные ошибки при хранении лекарств

Хранение лекарств в неподходящих для этого ванной комнате или кухне может снизить качество препарата и его лечебную эффективность, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» руководитель отдела качества фармлогистического оператора Станислав Смирнов. Наиболее распространенной ошибкой он назвал хранение всех лекарств в одной аптечке в шкафу, даже если они требуют разных температурных и влажностных режимов.

В этом случае препараты находятся при комнатной температуре чуть более 20 градусов. Такой показатель подходит далеко не для всех лекарств. Существует термочувствительная продукция, к которой относятся различные мази, свечи, кремы, капли, гормональные и антибактериальные препараты, — подчеркнул специалист.

Он пояснил, что такие лекарства необходимо держать исключительно в холодном (от +2 до +8 градусов) или прохладном (+8...+15 градусов) месте. Еще одной ошибкой эксперт назвал привычку держать коробку с лекарствами в ванной комнате или на кухне, где показатели температуры и влажности часто превышены, а это вредит фармакологическим свойствам некоторых препаратов.

По словам технолога, в инструкции четко прописаны условия хранения лекарства. Нарушение этих условий приводит к сокращению его срока годности. В связи с этим Смирнов призвал следовать рекомендациям производителей. Термочувствительные препараты лучше держать в холодильнике, а лекарства, не требующие особого температурного режима, можно хранить в шкафу, в защищенном от света месте с влажностью не более 50%.