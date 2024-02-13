Симптомы сколиоза: эксперт назвал четыре признака, требующих неотложной помощи

Сколиоз характеризуется аномальным искривлением позвоночника, обычно в форме буквы «S». Врач Тони Налда, руководитель Центра по уменьшению сколиоза, назвал четыре признака заболевания, которые требуют немедленного медицинского обследования.

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1. Боль, дискомфорт и мышечная усталость. Искривление позвоночника создаёт дополнительную нагрузку на мышцы, нервы и связки, а также может вызвать мышечную усталость, особенно в спине и плечах. Это связано с тем, что для поддержания осанки и равновесия необходимы дополнительные усилия. Люди со сколиозом также могут испытывать боль в ногах, онемение и слабость.

2. Быстрое насыщение во время еды. Тяжёлые случаи сколиоза могут повлиять на функцию желудка и пищеварительной системы, поскольку сильное искривление позвоночника оказывает давление на область живота. Это может привести к ощущению преждевременного насыщения или дискомфорту после еды.

3. Проблемы с дыханием. Искривление позвоночника может давить на лёгкие, что приведёт к затруднённому дыханию, особенно во время физической активности.