Как снизить риски проявления симптомов гастрита

Врач-гастроэнтеролог Наталья Корочанская рассказала изданию "Спорт-Экспресс", что боли при гастрите могут быть вызваны различными факторами, включая бактерию Helicobacter pylori. Помимо этого, спровоцировать обострение болей при гастрите могут неправильное питание, хронический стресс, вредные привычки, а также некоторые системные и аутоиммунные заболевания.

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При наличии в анамнезе такого диагноза, как гастрит, необходимо принимать специальные меры для предотвращения обострений болезни. Прежде всего, важно следование диете. Даже при малейших намеках на симптомы обострения заболевания, следует исключить из рациона раздражающие слизистую оболочку желудка продукты и напитки. Например, крепкий алкоголь, любые газированные напитки, напитки с содержанием кофеина, фастфуд, острое, соленое и копченое. Также стоит ограничить употребление овощей с высоким содержанием грубой клетчатки. Подходящим вариантом станут легкоусвояемые блюда: отварные, тушеные, запеченные.

Специалист также отметила, что не все люди обращаются за лечением при первых признаках дискомфорта в желудке, предпочитая принимать обезболивающие. Однако важно обратиться к гастроэнтерологу при первых проявлениях заболевания, чтобы избежать возможных осложнений.

«Нужно учитывать, что болевой синдром при гастрите сигнализирует о неправильной работе органа. Поэтому избавляться от боли следует при помощи препаратов, направленных на устранение самой болезни. Это не означает, что неприятные ощущения нужно терпеть и ограничиваться приемом лекарств, которые только купируют боль», — подытожила Корочанская.