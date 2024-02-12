В РФ могут создать фонд для взрослых пациентов с редкими болезнями

Для помощи людям старше 19 лет с тяжелыми заболеваниями в России может появиться фонд, аналогичный "Кругу добра". Соответствующее обращение в правительство направил Всероссийский союз пациентов (ВСП), сообщают "Известия".

"Внедрение механизма лекарственного обеспечения для совершеннолетних пациентов с орфанными заболеваниями позволит снизить инвалидизацию и смертность таких пациентов, обеспечить системный подход, гарантирующий последовательное развитие инициативы президента РФ о создании фонда "Круг добра", — предлагается в обращении.

Авторы проекта предлагают использовать новые диагностические методики для создания системы обязательного медицинского страхования (ОМС), медико-генетического консультирования и пренатальной молекулярно-генетической диагностики. В документе также сообщается о плане создания единой системы полноценной медицинской помощи для пациентов с редкими заболеваниями, включающую в себя мониторинг обеспечения пациентов лекарствами.