Назван способ опознать опасные заболевания по боли в спине

Боли в спине могут быть следствием целого ряда различных заболеваний, начиная защемлением нерва и заканчивая онкологией, сообщает The Sun.

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Как отмечают аналитики издания, определить недуг можно по локализации болевых ощущений.

Так, боль по бокам от позвоночника может указывать на заболевания почек, или поджелудочной железы. Воспаление в отделах толстого кишечника также может вызывать боли в этой области спины.

Дискомфортные ощущения в области позвоночника, как утверждают эксперты, могут быть следствием возникновения стеноза. Заболевание подразумевает дегенеративные изменения позвоночника и чаще всего поражает людей к 50 годам.

Боль в пояснице чаще проявляется с возрастом. Ее причиной может стать межпозвоночная грыжа. Кроме того, болевые ощущения в области поясницы могут быть признаком рака легких, молочной железы, желудочно-кишечного тракта и крови.