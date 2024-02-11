Врач назвала холод причиной боли в мышцах и суставах

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова объяснила, почему иногда из-за длительного пребывания на морозе человек может заболеть.

"Интересный вопрос: почему, если длительно находиться на холоде и мерзнуть, то можно заболеть? Болеют же из-за вирусов или бактерий", - написала Баранова в своем Telegram-канале.

В этом вопросе, по словам медика, большое значение имеет уровень закаленности человека и его общее состояние здоровья, а также наличие дефицитов.

Баранова объяснила, что длительное переохлаждение может ослабить иммунную систему, делая организм более уязвимым для инфекций и воспалений.

По ее словам, при переохлаждении, чтобы сохранить тепло, организм реагирует, сужая кровеносные сосуды. Холод может раздражать нервные рецепторы в коже, мышцах и суставах, вызывая ощущение боли. Кроме того, переохлаждение может вызывать повышенную активность воспалительных медиаторов, что также может стать причиной боли в мышцах и суставах.

"Важно заметить, что переохлаждение может привести к серьезному состоянию, называемому обморожением, которое требует немедленной медицинской помощи", - подчеркнула медик.