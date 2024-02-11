Когда низкая температура тела говорит об опасной болезни? Рассказали врачи

В течение дня температура тела может варьироваться от 35,5 до 37,4 градусов и рандомно её может понижать всё что угодно. Однако если она держится долгое время ниже 35,8 градусов, то уже стоит бить тревогу. Медики рассказали, почему может упасть температура и когда это опасно.

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Терапевт, кардиолог Дмитрий Долгушев и терапевт, пульмонолог Юлия Закиева рассказали, что температура зависит от того тепла, что тело получает извне, и того, что может создавать само. С возрастом температура может снижаться из-за замедления метаболизма и дефицита движения, но иногда она может падать и по другим причинам.

Их можно поделить на две категории:

не угрожают жизни (гипофункция щитовидной железы, патология надпочечников, различные анемии, перенесённые вирусные заболевания, дисфункции вегетативной нервной системы);

опасные состояния (травматический шок, большая кровопотеря, диабетическая кома, тяжёлые поражения центральной нервной системы и прочее).

Основные причины низкой температуры тела Астенический синдром (повышенная утомляемость, нарушение сна и перепады настроения, часто появляется из-за стресса, отравления, инфекционных заболеваний, болезней внутренних органов, чрезмерных физических нагрузок, жёстких диет);

Переохлаждение;

Анемия (резкое снижение гемоглобина, может произойти из-за внутреннего кровотечения по причине язвенной болезни, злокачественных опухолей, гастритов или болезней сердца);

Депрессия;

Приём нейролептиков или снотворного;

Диабет и гипогликемия (низкий уровень сахара в крови);

Гипотиреоз (нарушение работы щитовидной железы);

Болезнь Аддисона (недостаточность надпочечников).

Поражение гипоталамуса (может возникнуть из-за вирусных инфекций, отравлений или травм);

Спонтанная периодическая гипотермия;

Интоксикация организма.