Как температура помогает бороться с простудой

Симптомы простуды знакомы всем: боль в горле, заложенный нос и, чаще всего, температура. Последняя помогает человеческому организму справиться с болезнью — портал livescience.com рассказал, как именно.

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Ученые знают, что повышенная температура играет важную роль в борьбе иммунной системы против инфекции: жар делает реакцию иммунитета более эффективной. Причем для этого не всегда нужна инфекция — аналогичную реакцию вызывает и гипертермия, повышение температуры без какой-либо болезни.

Жар начинается, когда иммунные клетки в инфицированной точке выделяют провоспалительный цитокин: протеин, разгоняющий иммунную реакцию. Чтобы повысить температуру тела, некоторые цитокины перемещаются в мозг и воздействуют на гипоталамус — именно он выполняет роль «термометра» человека. Достигнув мозга, цитокины повышают выработку ферментов, которые отвечают за появление жара — они называются простагландины. Популярные жаропонижающие средства работают как раз за счет блокады этих ферментов.

Простагландины вызывают жар за счет цепочки реакций в человеческом теле. Будучи химическими «курьерами» нервной системы, они повышают выработку тепла в резервах бурого жира, сжигающих сахар. Для той же цели начинается озноб. Помимо этого, простагландины ограничивают потерю тепла путем сужения кровеносных сосудов, особенно ближе к конечностям.

Но как именно температура помогает иммунитету в борьбе против патогенов? По правде говоря, медики сами до конца не понимают. Жар стимулирует определенные элементы иммунной системы: например, клетки-нейтрофилы, которые первыми откликаются на вторжение инфекции в организм. Помимо этого, есть подозрения, что при жаре т.н. дендритные клетки чаще обволакивают вредоносные микробы. Дендриты захватывают их, после чего доставляют адаптивным иммунным клеткам, которые извлекают из «пленных» информацию и составляют план контратаки.