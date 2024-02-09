Зима – пик сезона простудных заболеваний. С наступлением холодов многие начинают жаловаться на кашель, насморк и повышенную температуру. Однако часто бывает сложно определить – имеем ли мы дело с обычной простудой или с более серьезным заболеванием, таким как грипп.

Врач-терапевт Антон Хрестовой рассказал про главные отличия между этими двумя недугами.

Температура

При гриппе температура обычно повышается до 38-40 градусов довольно быстро, как правило, в течение нескольких часов. При простуде температура редко поднимается выше 38 градусов и нарастает постепенно.

Интоксикация и слабость

При гриппе наблюдается резко выраженная интоксикация организма – сильная головная боль, ломота в теле и суставах, слабость. При простуде интоксикация обычно выражена намного слабее.

Кашель и насморк

При простуде кашель и насморк часто бывают первыми и основными симптомами. При гриппе кашель и насморк либо отсутствуют, либо появляются не сразу, уступая первенство повышению температуры и интоксикации.

Длительность

Грипп длится обычно около 7-10 дней. Простуда – не более 5 дней, чаще 3-4 дня.