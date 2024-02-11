Кто может рассчитывать на реабилитацию после инсульта

Первый реанимационный этап реабилитации наступает, как только человек поступил в стационар. Его проходят все пациенты. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала член Комитета Совета Федерации по социальной политике Жанна Чефранова.

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На реабилитацию после инсульта могут рассчитывать все пациенты. Но есть разные уровни реабилитации, отметила Жанна Чефранова.

«Первый реанимационный этап наступает, как только человек поступил в стационар. Его проходят все пациенты. На второй этап идут около 30 процентов пациентов. Наряду с медикаментозной реабилитацией им проводят и физическую», — сказала сенатор.

В регионах для этого работают специализированные центры. В Белогородской области такой центр находился в Шебекино и был разрушен после обстрела ВСУ, рассказала парламентарий. Но люди не остались без помощи: для реабилитации перепрофилировали другие медорганизации, помощь можно получить и в соседних регионах.