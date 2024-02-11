Кто может рассчитывать на реабилитацию после инсульта
Первый реанимационный этап реабилитации наступает, как только человек поступил в стационар. Его проходят все пациенты. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала член Комитета Совета Федерации по социальной политике Жанна Чефранова.
На реабилитацию после инсульта могут рассчитывать все пациенты. Но есть разные уровни реабилитации, отметила Жанна Чефранова.
«Первый реанимационный этап наступает, как только человек поступил в стационар. Его проходят все пациенты. На второй этап идут около 30 процентов пациентов. Наряду с медикаментозной реабилитацией им проводят и физическую», — сказала сенатор.
В регионах для этого работают специализированные центры. В Белогородской области такой центр находился в Шебекино и был разрушен после обстрела ВСУ, рассказала парламентарий. Но люди не остались без помощи: для реабилитации перепрофилировали другие медорганизации, помощь можно получить и в соседних регионах.
Третий уровень реабилитации обеспечивает поликлиника, где после инсульта человека ставят на диспансерный учет. К реабилитации можно отнести и льготное обеспечение лекарствами, которое сегодня беспрецедентно по масштабам и эффективности.