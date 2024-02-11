Ученые назвали три способа снизить кровяное давление без лекарств

Ученые назвали три недооцененных способа снизить кровяное давление
Есть несколько способов эффективно снизить кровяное давление естественным путём. Эксперты из Института Роберта Коха рассказали о недооценённых методах.
По мнению врачей, недостаток физических упражнений, ожирение, неправильное питание, стресс и злоупотребление алкоголем являются основными факторами риска повышения кровяного давления. К счастью, на все эти факторы риска можно повлиять, изменив свой образ жизни.
Во-первых, учёные советуют сбросить лишний вес. Исследования показали, что потеря веса связана со средним снижением артериального давления — на 3,2 мм. рт. ст. диастолического и 4,5 мм рт. ст. систолического.
Во-вторых, нужно высыпаться. Недостаток сна, особенно в среднем возрасте, связан с повышенным риском высокого кровяного давления. Спать нужно от 7 до 9 часов в сутки.
В-третьих, необходимо снизить уровень стресса. При эмоциональном напряжении организм выделяет гормоны стресса, которые увеличивают частоту сердечных сокращений и сужают кровеносные сосуды, что может привести к повышению артериального давления.