Ученые назвали три способа снизить кровяное давление без лекарств

Есть несколько способов эффективно снизить кровяное давление естественным путём. Эксперты из Института Роберта Коха рассказали о недооценённых методах.

© Чемпионат.com

По мнению врачей, недостаток физических упражнений, ожирение, неправильное питание, стресс и злоупотребление алкоголем являются основными факторами риска повышения кровяного давления. К счастью, на все эти факторы риска можно повлиять, изменив свой образ жизни.

Во-первых, учёные советуют сбросить лишний вес. Исследования показали, что потеря веса связана со средним снижением артериального давления — на 3,2 мм. рт. ст. диастолического и 4,5 мм рт. ст. систолического.

Во-вторых, нужно высыпаться. Недостаток сна, особенно в среднем возрасте, связан с повышенным риском высокого кровяного давления. Спать нужно от 7 до 9 часов в сутки.