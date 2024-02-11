Пигментные пятна: причины, симптомы, последствия, как избавиться
Это не всегда просто косметический дефект.
«Зачастую пигментные пятна на коже лица считаются лишь косметическим дефектом, который можно замаскировать косметикой или вовсе проигнорировать. Однако на такие образования кожи нужно обращать внимание всем, в особенности пожилым. Расскажу о реальной их опасности», – объяснил кмд Дмитрий Буланов
Что такое пигментные пятна
Пигментные пятна – плоские, округлые участки кожи более тёмного цвета. Появляются в результате старения, инсоляции кожи, гормональных изменений в организме, приёма некоторых лекарств, применения косметических средств.
Крупные пигментные образования на коже лица встречаются как у мужчин, так и у женщин. Первым на их возможную злокачественную природу обратил внимание и впервые описал в 1892 году британский врач-дерматопатолог Джонатан Хатчинсон – именно поэтому злокачественное лентиго называют «меланотической веснушкой Хатчинсона».
Пигментация на лице наиболее часто встречается у пожилых людей в возрасте от 55–60 лет и тех, кто проводит много времени на солнце. За их появление отвечают меланоциты – клетки, производящие меланин.
Это вещество способно поглощать и рассеивать УФ-лучи, не давая им проникать в глубокие слои кожи и повреждать ДНК клеток – по этой причине меланоциты начинают усиленно вырабатывать меланин при пребывании на солнце. Именно благодаря работе этих клеток на нашей коже появляется красивый загар.
Признаки нарушения пигментации
Вышеупомянутые меланоциты не всегда распределены в коже равномерно. Кроме того, неоднородной может быть и их активность на разных участках кожи. Повлиять на это могут генетическая предрасположенность, гормональные факторы и возрастные изменения.
Другими словами, пигментация кожи, особенно у пожилых людей – во многих случаях нормальное явление, поэтому визуально они порой не вызывают подозрений ни у самого пациента, а иногда ни у врача.
Тем не менее пигментные пятна на лице всегда требуют постоянного внимания – при появлении определённых признаков необходимо немедленно обращаться к специалисту. Насторожить должны увеличение размера образования, изменение его цвета, потемнение, неравномерная пигментация, изменение его контуров.
Самый грозный признак – появление изъязвления на поверхности образования, которое чаще всего свидетельствует о злокачественной трансформации.
Какие болезни могут скрываться
Часть скрывающихся за такими пятнами новообразований — актинический кератоз, который отнесён к категории предраковых заболеваний, которые впоследствии способны трансформироваться в плоскоклеточный рак кожи.
Актинический кератоз – наиболее распространённое предраковое состояние, которое формируется в результате хронического воздействия УФ-лучей или солярия. По этой причине на пигментные пятна нужно обращать внимание не только пожилым людям, но и любителям «солнечных ванн» в любое время года, не только на лице, но и на открытых участках кожи, которые также подвержены инсоляции УФ-спектром.
За пигментными образованиями кожи у пожилых людей скрывается ещё одна угроза – развитие меланомы кожи. Это одна из наиболее опасных злокачественных опухолей кожи среди всех известных – способна стремительно прогрессировать, часто рецидивирует и даёт метастазы практически во все органы, при наличии в ней признаков инвазивного роста в коже.
Нередко за внешне безобидными пигментными пятнами может скрываться ранняя форма меланомы кожи. По-научному этот вариант строения опухоли называется меланомой in situ, то есть «на месте» – существовать в такой форме меланома может очень долго, но, подобно чеховскому ружью, может «выстрелить». И чаще всего на спусковой крючок «нажимает» УФ-излучение – под его воздействием неинвазивная форма меланомы может трансформироваться в инвазивную.
Профилактика
С учётом возраста и снижения противоопухолевого иммунитета риск развития злокачественных опухолей кожи на открытых участках у пожилых существенно выше, чем у пациентов более молодого возраста. Именно поэтому очень важно обращать внимание на наличие крупных пигментных пятен на лице у пожилых и своевременно обращаться к дерматологу или к онкодерматологу для диагностики. Особенно когда они меняют свою форму, размер и цвет.
Определить истинный характер пигментного образования может дерматоскопия, или гистологическое исследование. Проводят его двумя способами – если образование небольшое, его иссекают полностью, а в случае больших пятен на анализ забирается небольшой участок с помощью панч-биопсии.
Врач всегда должен понимать – ранняя диагностика и динамическое наблюдение за пациентом невероятно важны. В случае если есть подозрение на злокачественную опухоль, обязательно необходимо выполнить гистологическое исследование. Если наличие онкологии подтверждается, то для пациента остаётся вариант хирургического лечения с возможным замещением дефекта с помощью пластической хирургии.