Пигментные пятна: причины, симптомы, последствия, как избавиться

Это не всегда просто косметический дефект.

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«Зачастую пигментные пятна на коже лица считаются лишь косметическим дефектом, который можно замаскировать косметикой или вовсе проигнорировать. Однако на такие образования кожи нужно обращать внимание всем, в особенности пожилым. Расскажу о реальной их опасности», – объяснил кмд Дмитрий Буланов

Что такое пигментные пятна

Пигментные пятна – плоские, округлые участки кожи более тёмного цвета. Появляются в результате старения, инсоляции кожи, гормональных изменений в организме, приёма некоторых лекарств, применения косметических средств.

Крупные пигментные образования на коже лица встречаются как у мужчин, так и у женщин. Первым на их возможную злокачественную природу обратил внимание и впервые описал в 1892 году британский врач-дерматопатолог Джонатан Хатчинсон – именно поэтому злокачественное лентиго называют «меланотической веснушкой Хатчинсона».

Пигментация на лице наиболее часто встречается у пожилых людей в возрасте от 55–60 лет и тех, кто проводит много времени на солнце. За их появление отвечают меланоциты – клетки, производящие меланин.

Это вещество способно поглощать и рассеивать УФ-лучи, не давая им проникать в глубокие слои кожи и повреждать ДНК клеток – по этой причине меланоциты начинают усиленно вырабатывать меланин при пребывании на солнце. Именно благодаря работе этих клеток на нашей коже появляется красивый загар.

Признаки нарушения пигментации

Вышеупомянутые меланоциты не всегда распределены в коже равномерно. Кроме того, неоднородной может быть и их активность на разных участках кожи. Повлиять на это могут генетическая предрасположенность, гормональные факторы и возрастные изменения.

Другими словами, пигментация кожи, особенно у пожилых людей – во многих случаях нормальное явление, поэтому визуально они порой не вызывают подозрений ни у самого пациента, а иногда ни у врача.

Тем не менее пигментные пятна на лице всегда требуют постоянного внимания – при появлении определённых признаков необходимо немедленно обращаться к специалисту. Насторожить должны увеличение размера образования, изменение его цвета, потемнение, неравномерная пигментация, изменение его контуров.

Самый грозный признак – появление изъязвления на поверхности образования, которое чаще всего свидетельствует о злокачественной трансформации.

Какие болезни могут скрываться

Часть скрывающихся за такими пятнами новообразований — актинический кератоз, который отнесён к категории предраковых заболеваний, которые впоследствии способны трансформироваться в плоскоклеточный рак кожи.

Актинический кератоз – наиболее распространённое предраковое состояние, которое формируется в результате хронического воздействия УФ-лучей или солярия. По этой причине на пигментные пятна нужно обращать внимание не только пожилым людям, но и любителям «солнечных ванн» в любое время года, не только на лице, но и на открытых участках кожи, которые также подвержены инсоляции УФ-спектром.

За пигментными образованиями кожи у пожилых людей скрывается ещё одна угроза – развитие меланомы кожи. Это одна из наиболее опасных злокачественных опухолей кожи среди всех известных – способна стремительно прогрессировать, часто рецидивирует и даёт метастазы практически во все органы, при наличии в ней признаков инвазивного роста в коже.

Нередко за внешне безобидными пигментными пятнами может скрываться ранняя форма меланомы кожи. По-научному этот вариант строения опухоли называется меланомой in situ, то есть «на месте» – существовать в такой форме меланома может очень долго, но, подобно чеховскому ружью, может «выстрелить». И чаще всего на спусковой крючок «нажимает» УФ-излучение – под его воздействием неинвазивная форма меланомы может трансформироваться в инвазивную.

Профилактика

С учётом возраста и снижения противоопухолевого иммунитета риск развития злокачественных опухолей кожи на открытых участках у пожилых существенно выше, чем у пациентов более молодого возраста. Именно поэтому очень важно обращать внимание на наличие крупных пигментных пятен на лице у пожилых и своевременно обращаться к дерматологу или к онкодерматологу для диагностики. Особенно когда они меняют свою форму, размер и цвет.

Определить истинный характер пигментного образования может дерматоскопия, или гистологическое исследование. Проводят его двумя способами – если образование небольшое, его иссекают полностью, а в случае больших пятен на анализ забирается небольшой участок с помощью панч-биопсии.