Даже без алкоголя: эти три безобидные привычки разрушают печень
Печень контролирует гормональный баланс и регулирует белковый, жировой и сахарный обмен в организме.
По словам экспертов, человек может нанести вред органу не только чрезмерным употреблением алкоголя, но и другими, казалось бы, безобидными привычками.
- Большое потребление фруктов. Различные исследования показывают, что фруктоза увеличивает риск жировой болезни печени. Хотя многие люди избегают жиров и углеводов ради своего здоровья, очень немногие обращают внимание на содержание фруктозы в продуктах. Так, в 100 граммах яблок больше фруктозы, чем в 100 миллилитрах колы.
- Приём лекарств. Если вы принимаете лекарства и заметили такие симптомы, как усталость, потеря аппетита и проблемы с верхними отделами живота, вам следует обратиться к врачу.
- Малоподвижный образ жизни. Избыточный вес вредит печени. Организм накапливает лишний жир не только под кожей, но и вокруг внутренних органов, вызывая воспаление. Занятия спортом могут предотвратить жировую болезнь печени.
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