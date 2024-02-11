«Опасно для жизни». Названы неочевидные признаки повышенного холестерина
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Сахаров рассказал, какие неочевидные признаки могут указывать на повышенный холестерин.
В интервью изданию «Спорт-Экспресс» специалист предупредил, что повышенный уровень холестерина может привести к образованию атеросклеротических бляшек, сужению просвета сосудов, нарушению кровотока, а самое худшее – к смерти из-за к инсульта или инфаркта».
При этом, как пояснил он, большую часть холестерина (80%) наш организм вырабатывает самостоятельно в клетках печени, а оставшиеся 20% поступает в организм с едой, особенно с продуктами животного происхождения.
Кроме того, на уровень холестерина влияет недосып, неправильное питание, вредные привычки, а также стрессы, добавил Сахаров.
«Существует ряд внешних признаков, которые могут говорить о проблемах с холестерином, – подчеркнул он. – Это несвойственные отложения, бляшки на веках и бело-серые круги на роговице глаз. Если вы заметили подобные изменения на теле, незамедлительно обратитесь в медицинское учреждение для более точного исследования состояния вашего организма».
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», учёные назвали способ быстрого снижения холестерина семенами одного популярного растения.