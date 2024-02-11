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«Опасно для жизни». Названы неочевидные признаки повышенного холестерина

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Сахаров рассказал, какие неочевидные признаки могут указывать на повышенный холестерин.

«Опасно для жизни». Названы неочевидные признаки повышенного холестерина
© Unsplash

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» специалист предупредил, что повышенный уровень холестерина может привести к образованию атеросклеротических бляшек, сужению просвета сосудов, нарушению кровотока, а самое худшее – к смерти из-за к инсульта или инфаркта».

При этом, как пояснил он, большую часть холестерина (80%) наш организм вырабатывает самостоятельно в клетках печени, а оставшиеся 20% поступает в организм с едой, особенно с продуктами животного происхождения.

Кроме того, на уровень холестерина влияет недосып, неправильное питание, вредные привычки, а также стрессы, добавил Сахаров.

«Существует ряд внешних признаков, которые могут говорить о проблемах с холестерином, – подчеркнул он. – Это несвойственные отложения, бляшки на веках и бело-серые круги на роговице глаз. Если вы заметили подобные изменения на теле, незамедлительно обратитесь в медицинское учреждение для более точного исследования состояния вашего организма».

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», учёные назвали способ быстрого снижения холестерина семенами одного популярного растения.

Болезни и лекарства
Андрей Сахаров