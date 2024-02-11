«Опасно для жизни». Названы неочевидные признаки повышенного холестерина

«Существует ряд внешних признаков, которые могут говорить о проблемах с холестерином, – подчеркнул он. – Это несвойственные отложения, бляшки на веках и бело-серые круги на роговице глаз. Если вы заметили подобные изменения на теле, незамедлительно обратитесь в медицинское учреждение для более точного исследования состояния вашего организма».