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Врач Асанов заявил, что вероятность переохлаждения повышается в оттепель

Врач-терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Тимур Асанов рассказал, почему вероятность переохлаждения повышается в оттепель.

Врач заявил, что вероятность переохлаждения повышается в оттепель
© Russian.rt.com

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что в морозы люди склонны одеваться теплее.

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«А как только наступает оттепель, забываем про шапки, шарфы и тёплые шубы. Поэтому в оттепель риск переохладиться, как ни странно, выше, чем в холодную погоду», — отметил Асанов.

По его словам, в морозы меньше вероятность заболеть ещё и потому, что люди склонны меньше выходить из дома, реже ходят в гости и общественные места.

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