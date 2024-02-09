Врач заявил, что вероятность переохлаждения повышается в оттепель

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что в морозы люди склонны одеваться теплее.

«А как только наступает оттепель, забываем про шапки, шарфы и тёплые шубы. Поэтому в оттепель риск переохладиться, как ни странно, выше, чем в холодную погоду», — отметил Асанов.

По его словам, в морозы меньше вероятность заболеть ещё и потому, что люди склонны меньше выходить из дома, реже ходят в гости и общественные места.