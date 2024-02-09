Ревматолог посоветовала активнее двигаться при боли в суставах в мороз

Физическая активность поможет людям, которые страдают от болей в суставах при смене погоды. Об этом заявила ревматолог Валерия Король, передает "Газета.ру".

© M24.ru

«Физическая активность приводит к увеличению выработки синовиальной жидкости в суставах, а регулярная нагрузка при остеоартрозе коленного и тазобедренного сустава помогает снизить боль, снизить частоту обострений», – объяснила эксперт.

Во время плохой или холодной погоды нужно выполнять комплекс лечебной физкультуры, рекомендованный лечащим врачом, в помещении. Уменьшить боль при смене погоды поможет также теплая ванна. Однако ее не стоит использовать людям с противопоказаниями и тем, у кого наблюдаются припухшие суставы.

При болях в мелких суставах кистей и стоп могут помочь различные гели и мази с нестероидными противовоспалительными препаратами, однако врач отрицает их эффективность при дискомфорте в крупных суставах вроде тазобедренного.

Если при смене погоды боли в суставах не прекращаются, то необходимо провести консультацию со своим лечащим врачом. Он подскажет, какие лекарства можно использовать в такие периоды, заключила Король. Смягчить воздействие магнитных бурь может сбалансированное питание, хороший сон, умеренные спортивные тренировки и прогулки на свежем воздухе.

Такое мнение в беседе с Москвой 24 высказывал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.