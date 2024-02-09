Врач посоветовал не переносить ОРВИ на ногах

«Самый распространённый результат перенесённой на ногах вирусной инфекции — развитие бактериальной инфекции. Дело в том, что вирусы ослабляют наш организм. На этом фоне иммунитет уже не в силах контролировать даже условно патогенные бактерии, которые живут на слизистых», — заявил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.