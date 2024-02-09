Врач рассказал об опасном недуге, который можно подхватить во время сильного ветра

Холодный ветер, отсутствие шапки и шарфа зимой могут привести не только к ОРВИ, но и серьёзной неврологической патологии. Нейрофизиолог Александр Россинский рассказал «Клопс», как не заболеть невритом лицевого нерва.

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Неврит лицевого нерва, или паралич Белла — это состояние, которое вызывает зажим или ослабление мышц лица. Из-за него человек не может закрыть глаза, рот и говорит на одну сторону. Спровоцировать заболевание может ослабленный иммунитет.

«Ни для кого не секрет, что зимнее время года — период сниженного иммунитета. Ослабленный организм может беспрепятственно подхватить любую инфекцию, чаще всего через придаточные пазухи носа, прикорневые кисты зубов. [После недуг] перекидывается на проходящие рядом нервы, в том числе и на лицевой», — пояснил врач.

Инфекция может протекать бессимптомно, однако в момент сильного переохлаждения или стресса организм сдаст позиции.

«Чаще всего в группе риска по заболеванию невритом находятся диабетики, люди с хроническими ЛОР и стоматологическими патологиями», — уточнил Россинский.

Симптомы неврита лицевого нерва

Слабость лицевых мышц. Заболевшие, например, не могут надуть щёки или удержать во рту жидкость. Ассиметричная улыбка — один из уголков рта будет опущен.

Изменение чувствительности передней части языка. Меняются вкусовые ощущения: еда отдаёт горечью, на кончике языка ощущается онемение.

Глаза не закрываются полностью, особенно ярко признак проявляется на поражённой стороне лица.Отсутствие возможности стянуть губы трубочкой.Боль за ухом с поражённой стороны.Слезотечение из глаза с поражённой стороны.