Эксперт рассказал о признаках нарушения психического здоровья

У любого человека периодически бывает плохое настроение, однако оно еще не говорит о депрессии. Клинический психолог Никита Чернов рассказал, как распознать реальное психическое расстройство. Об этом сообщает сайт "Доктор 24".

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Если грусть, апатия и подавленность наблюдаются на протяжении долгого времени, это могут быть симптомы настоящего психического нарушения, объяснил эксперт. Кроме того, у человека, как правило, отсутствует желание что-либо делать, пропадает интерес к жизни, появляются усталость и истощение, добавил Чернов.

Он уточнил, что подобные симптомы при психических расстройствах будут проявляться не менее двух недель, и человек самостоятельно с ними справиться не сможет.

«Часто в группе риска оказываются люди, которые испытывают стресс, связанный с социальными обстоятельствами, – то есть потеря близкого человека, переезд на новое место работы и другие психотравмирующие события», – отметил психолог.