Женщина умерла из-за того, что робот-хирург «прожег ей дыру в кишечнике»

78-летняя Сандра Зульцер из Калифорнии умерла в 2022 году после операции по лечению рака толстой кишки с помощью робота да Винчи, проведенной годом ранее. Детали дела стали известны сейчас.

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Сульцер легла под нож в 2021 году в региональной больнице Baptist Health Бока-Ратон для лечения рака толстой кишки. Оперирующие там врачи использовали робота да Винчи. Четырехрукое устройство активируется врачом через камеру, в то время как хирург использует джойстик и ножные педали для управления руками робота с консоли.

Каждая рука робота оснащена хирургическими инструментами, такими как щипцы, скальпели и ножницы, которые позволяют делать точные разрезы размером с монету. Руки при этом обернуты небольшими резиновыми рукавами, чтобы предотвратить электрические ожоги на теле.

Предполагается, что точные движения гаджета вызывают меньше повреждений операционного поля и меньшую кровопотерю по сравнению с открытой операцией с более широким разрезом.

Однако в иске, поданном мужем Сандры, утверждается, что когда робот резал телесные ткани женщины, он прожег ей органы. По словам истца, в рукавах робота были "трещины", пропускающие ток.

Причем это не первый случай, когда роботы да Винчи причиняют вред пациентам. В иске также говорится, что Intuitive Surgical Inc — компания, создавшая гаджет, — получила «тысячи отчетов о травмах и дефектах».

Однако в случае с Сандрой Зульцер ожог кишечника, вызванный электрической дугой, остался незамеченным, поскольку находился за пределами поля зрения врача. При этом дыра в тонкой кишке может привести к выделению пищеварительных ферментов и желчи, что может вызвать инфекцию и привести к септическому шоку у пациента.

В иске говорилось:

«Если бы компания ISI безопасно разработала свой продукт так, чтоб электрическая энергия не сжигала внутренности пациентов без ведома и контроля со стороны оперирующих хирургов, то у госпожи Зульцер не произошло бы повреждения тонкой кишки, и она бы не пострадала и не умерла»"

В иске также утверждалось, что компания не смогла в достаточной степени обучить врачей тому, как правильно его использовать, что увеличивает риск возможной смертельной хирургической ошибки.

По данным Intuitive Surgical, роботы да Винчи были использованы при более чем 12 миллионах процедур с выдающимся успехом. Между тем, FDA зарегистрировало более 20 000 неудачных случаев, связанных с да Винчи, сообщает NBC News .

Более 2000 происшествий были связаны с травмами, из них 274 - со смертельным исходом. Было зафиксировано 17 000 неисправностей устройств, начиная от мелких ошибок и заканчивая серьезными проблемами, такими как отклонение рук роботов от нужного направления.

В отчетах утверждается, что «наиболее опасные травмы возникли в результате ожогов внутренних органов, вызванных разрядом электричества, созданными руками робота в теле пациента».