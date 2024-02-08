Офтальмолог рассказала, почему вредно терпеть «песок» в глазах

Одной из жалоб, с которой обращаются пациенты к офтальмологу, является ощущение песка в глазах. Врач-микрохирург Светлана Миргородская назвала причины этого неприятного чувства.

«Это неполное закрытие век во время сна или состояние, возникающее при парезе/параличе мышц век, которые не дают сомкнуть веки, или в послеоперационном периоде, например, после блефаропластики или хирургии птоза век», – отметила врач.

Ощущение может возникать из-за изменения состава слезы вследствие дисфункции мейбомиевых желез, гормональном дисбалансе, воспалительном поражении желез, которые отвечают за слезопродукцию. Неприятный симптом рискует появиться из-за неправильного ношения контактных линз и наличия каких-либо патологий. К примеру, лагофтальма.

Также причиной дискомфорта может стать прием некоторых лекарств или инородное тело, передает «Газета.ру».