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Офтальмолог рассказала, почему вредно терпеть «песок» в глазах

Одной из жалоб, с которой обращаются пациенты к офтальмологу, является ощущение песка в глазах. Врач-микрохирург Светлана Миргородская назвала причины этого неприятного чувства.

«Это неполное закрытие век во время сна или состояние, возникающее при парезе/параличе мышц век, которые не дают сомкнуть веки, или в послеоперационном периоде, например, после блефаропластики или хирургии птоза век», – отметила врач.

Ощущение может возникать из-за изменения состава слезы вследствие дисфункции мейбомиевых желез, гормональном дисбалансе, воспалительном поражении желез, которые отвечают за слезопродукцию. Неприятный симптом рискует появиться из-за неправильного ношения контактных линз и наличия каких-либо патологий. К примеру, лагофтальма.

Врач назвала таблетки, которые не лечат, а калечат

Также причиной дискомфорта может стать прием некоторых лекарств или инородное тело, передает «Газета.ру».

Ранее офтальмолог Виктория Денисюк отметила, что просмотр телевизора в разумных пределах и при соблюдении мер предосторожности не портит зрение. Но длительное время, проведенное перед экраном, может вызвать сухость и усталость глаз. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.0

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Виктория Денисюк