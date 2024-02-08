Токсиколог предупредил о подделках БАДов, опасных для здоровья

Токсиколог Алексей Водовозов рассказал, что во время исследования БАДов были выявлены примеси в виде синтетических фармацевтических веществ, содержащихся там в опасных дозах.

© Runews24.ru

Эксперт уточнил, что в БАДах в принципе не должно содержаться никаких лекарственных препаратов. А в выявленных подделках концентрация примесей оказалась опасной для здоровья и жизни потребителей.

В беседе с KP.RU Водовозов подчеркнул, что опасность прежде всего заключается в том, то определить вред, нанесенный организму предугадать невозможно.