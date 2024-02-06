Ученые запатентовали технологию производства полезного мороженого

Донской государственный аграрный университет (ДонГАУ) получил патент Российской Федерации на рецептуру и технологию производства мороженных десертов, обогащенных витаминами и аминокислотами и предназначенных для сторонников здорового питания. Об этом сообщили в пресс-службе Донского государственного аграрного университета.

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Мороженое представляет собой не только сладость, но и продукт, который оказывает комплексный лечебно-профилактический эффект: благотворно воздействует на иммунитет, стабилизирует артериальное давление, способствует укреплению костной ткани, стимулирует сжигание жира. Ученые отметили, что новый десерт от классического пломбира не отличается ни внешне, ни по вкусу. Единственное изменение – это лишь легкий привкус и кремовый оттенок за счет главного компонента – фиников.

«Мы оставили в составе молоко, но убрали сахар. Его заменили финики, которые дают достаточную сладость. При этом они содержат несколько типов антиоксидантов. Они подходят для профилактики онкологических и сердечных заболеваний. В них содержится хром, который нужен для нормального метаболизма», – подчеркнула разработчик, доцент кафедры пищевых технологий ДонГАУ Анна Клопова.

По ее словам, несмотря на высокую калорийность, употребление десерта стимулирует сжигание жира. На переваривание замороженных продуктов организм тратит больше энергии, чем на усвоение теплой пищи. Созданием продуктов с использованием ингредиентов, которые оказывают лечебно-профилактический эффект, исследователи ДонГАУ занимаются на постоянной основе.

«За последние два года мы запатентовали несколько технологий, в частности это безглютеновый хлеб, линейка продуктов для геродиетического питания, технология производства сосисок функционального назначения. Они готовы к внедрению в производство», – сообщил декан биотехнологического факультета ДонГАУ Петр Скрипин.