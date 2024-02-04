О новом методе диагностики онкологии рассказала врач
В современной медицине используют самые передовые методы лечения онкологических заболеваний. Учитывают индивидуальные характеристики злокачественных опухолей. Например, в диагностике используют один из высокотехнологичных способов – ангиографическую систему.
«Для нас важно с помощью этого метода исследования изучить, как происходит кровоснабжение злокачественной опухоли, как к ней подходят сосуды и нервы. Затем нужно спланировать объем операции. Также это нам позволяет вводить химиотерапевтический препарат через сосуды напрямую к опухоли. Это один из новых методов лечения, очень эффективных, когда весь организм не получает химиопрепарат и не страдает от его действия», – объяснила врач-онколог Алевтина Киселева.