Предложена генная терапия болезни иммунной системы
Немецкие ученые предложили лечить наследственный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз с помощью редактирования генома инструментом CRISPR/Cas. Подход показал многообещающие результаты в экспериментах на клетках и на животных, но пока неясно, как долго будут сохраняться эффекты терапии на людях. Исследование опубликовано в журнале Science Immunology.
Наследственный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз — это редкое заболевание иммунной системы, которое чаще всего встречается у детей до 18 месяцев. При этой болезни цитотоксические Т-клетки не способны выполнять свои функции из-за генетических мутаций. В норме именно эти клетки ответственны за уничтожение других клеток, пораженных вирусами. Если ребенок с этой болезнью заражается вирусной инфекцией, то его цитотоксические Т-клетки не способны устранить все пораженные клетки. Из-за этого иммунный ответ выходит из-под контроля, возникает цитокиновый шторм, что может привести к гибели человека. Обычно гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз лечат химиотерапией, иммуносупрессией и пересадкой костного мозга.
Немецкие ученые предложили лечить эту болезнь генной терапией, используя CRISPR/Cas9 — инструмент для редактирования генома. В качестве модели для экспериментов ученые выбрали мышей и внесли мутацию в ген белка перфорина, которая часто встречается у пациентов с гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом. Когда ученые заразили таких мышей вирусом Эпштейна-Барр, пораженные им B-клетки — еще один тип иммунных клеток — начинали бесконтрольно размножаться, так как цитотоксические Т-клетки мышей были не способны их устранить. Для дальнейших экспериментов ученые отобрали из крови мышей стволовые Т-клетки памяти, из которых могут образовываться цитотоксические Т-клетки. С помощью CRISPR/Cas9 ученые «починили» дефектный ген в стволовых Т-клетках памяти и ввели их обратно мышам. В результате у них исчезли симптомы гемофагоцитарного лимфогистоцитоза.
Также ученые получили образцы крови от двух детей с гемофагоцитарным лимфогистоцитозом. В них исследователи проделали все то же самое — восстановили функцию дефектного гена. Эксперименты на клетках, которые вылечили таким образом, показали, что они приобрели способность бороться с вирусной инфекцией.
Все это доказывает, что в теории генная терапия гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза работает. Однако до того, как такие препараты дойдут до пациентов, ученым предстоит решить еще несколько вопросов.
Так, пока что они не знают, как долго будет сохраняться эффект терапии. Стволовые Т-клетки памяти живут довольно долго, так что ученые надеются, что и эффект лечения будет долговременным или пожизненным. Однако может быть и такое, что пациентам нужно будет периодически проходить через процедуру снова.