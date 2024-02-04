Предложена генная терапия болезни иммунной системы

Немецкие ученые предложили лечить наследственный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз с помощью редактирования генома инструментом CRISPR/Cas. Подход показал многообещающие результаты в экспериментах на клетках и на животных, но пока неясно, как долго будут сохраняться эффекты терапии на людях. Исследование опубликовано в журнале Science Immunology.

© Inscience.news

Наследственный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз — это редкое заболевание иммунной системы, которое чаще всего встречается у детей до 18 месяцев. При этой болезни цитотоксические Т-клетки не способны выполнять свои функции из-за генетических мутаций. В норме именно эти клетки ответственны за уничтожение других клеток, пораженных вирусами. Если ребенок с этой болезнью заражается вирусной инфекцией, то его цитотоксические Т-клетки не способны устранить все пораженные клетки. Из-за этого иммунный ответ выходит из-под контроля, возникает цитокиновый шторм, что может привести к гибели человека. Обычно гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз лечат химиотерапией, иммуносупрессией и пересадкой костного мозга.

Немецкие ученые предложили лечить эту болезнь генной терапией, используя CRISPR/Cas9 — инструмент для редактирования генома. В качестве модели для экспериментов ученые выбрали мышей и внесли мутацию в ген белка перфорина, которая часто встречается у пациентов с гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом. Когда ученые заразили таких мышей вирусом Эпштейна-Барр, пораженные им B-клетки — еще один тип иммунных клеток — начинали бесконтрольно размножаться, так как цитотоксические Т-клетки мышей были не способны их устранить. Для дальнейших экспериментов ученые отобрали из крови мышей стволовые Т-клетки памяти, из которых могут образовываться цитотоксические Т-клетки. С помощью CRISPR/Cas9 ученые «починили» дефектный ген в стволовых Т-клетках памяти и ввели их обратно мышам. В результате у них исчезли симптомы гемофагоцитарного лимфогистоцитоза.

Также ученые получили образцы крови от двух детей с гемофагоцитарным лимфогистоцитозом. В них исследователи проделали все то же самое — восстановили функцию дефектного гена. Эксперименты на клетках, которые вылечили таким образом, показали, что они приобрели способность бороться с вирусной инфекцией.

Все это доказывает, что в теории генная терапия гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза работает. Однако до того, как такие препараты дойдут до пациентов, ученым предстоит решить еще несколько вопросов.