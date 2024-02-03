Ученые вырастили опухоль, чтобы предсказать лучшее лекарство до начала лечения

В лечении рака кишечника появились новые возможности: модельные опухоли. Исследователи создали миниатюрные опухоли PDTO из тканей отдельных пациентов. Эти крошечные копии дают ключ к прогнозированию индивидуальной реакции на конкретные препараты, предлагая персонализированные планы лечения еще до начала терапии.

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Рак кишечника, несмотря на успехи в лечении, по-прежнему уносит много жизней. Выбор оптимального лечения остается «игрой в угадайку», что приводит к потере времени, неэффективности лекарств и ненужной токсичности.

Так, ученые из Института Уолтера и Элизы Холл разработали PDTO из 30 пациентов с раком кишечника на поздних стадиях. Эти мини-опухоли имитируют оригинальные опухоли, что позволяет исследователям тестировать их на воздействие различных лекарств.

Результаты? 83% точности. PDTO предсказывали реакцию пациентов на лекарства с поразительной точностью, даже превысив 90-процентную точность при определении неэффективных методов лечения. Кроме того, они выявили двух пациентов, реагирующих на препараты, которые обычно не используются для лечения рака кишечника, что открывает новые потенциальные возможности для лечения.