Мужчин призвали регулярно заниматься сексом при лечении рака простаты

Заведующий амбулаторным отделением онкологического центра Sofia АО «Медицина» Руслан Басанов призвал мужчин регулярно заниматься сексом при лечении рака простаты, так как он может помочь во время лечения этого недуга. Об особенностях интимной жизни при этом заболевании онколог рассказал «Ленте.ру».

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Басанов обратил внимание, что пациенты, узнав свой диагноз, сосредотачивают все силы на лечении, отодвигая на второй план другие важные жизненные аспекты. Многие из них сознательно отказываются от интимной близости или вовсе про нее забывают. В то же время, по словам онколога, если позволяет состояние, заниматься сексом при раке простаты полезно.

«На ранних стадиях рак простаты не влияет на сексуальную активность. Однако негативное воздействие на либидо может оказать терапия», — пояснил Руслан Басанов онколог.

Эякуляция косвенно способствует лечению рака предстательной железы, так как во время нее из простаты удаляются вещества, провоцирующие развитие заболевания, продолжил Басанов.

При этом онколог отметил, что во время курса терапии следует соблюдать и меры предосторожности, поэтому секс допустим до шести раз в неделю максимум.

«В среднем лечение рака предстательной железы длится от полугода до пяти лет в зависимости от стадии, на которой он был диагностирован. Чем раньше диагностирвать заболевание и начать терапию, тем эффективнее будет результат. От методики лечения также зависит, как долго пациент будет возвращаться к полноценной половой жизни после выздоровления», — резюмировал собеседник «Ленты.ру».